Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

EmlichheimEmlichheim (ots)

Am Sonntagnachtmittag ist es gegen 16.15 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses an der Ringer Straße in Emlichheim zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Ein Mann manipulierte dort hinter einem der Fahrzeug an seinem Glied. Dabei nahm er Blickkontakt zu einer 22-Jährigen auf. Als die Frau dies bemerkte flüchtete sie. Der Mann soll circa 1,80 Meter groß gewesen sein und hatte graue Haare sowie einen grauen Vollbart. Er trug eine Mütze und eine Brille. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

