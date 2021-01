Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Lkw kommt von Fahrbahn ab

SchapenSchapen (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf der Hopstener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger war gegen 9.10 Uhr mit seinem Lkw in Richtung Spelle unterwegs. In einer dortigen Linkskurve kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte die Berme hinab und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn ist derzeit für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell