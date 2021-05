Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter bedroht 14-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Ein noch unbekannter Jugendlicher hat am Samstag, 29. Mai, um 15.30 Uhr in Rheindahlen in der Grünanlage zwischen der Hilderather Straße und der Beecker Straße einen 14-jährigen Jungen bedroht und aufgefordert, ihm Bargeld zu besorgen, andernfalls werde er ihn zusammenschlagen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte der 14-Jährige auf einer Parkbank gesessen, als ein fremder junger Mann auf ihn zukam und Bargeld von ihm verlangte. Der Unbekannte kam dabei sehr dicht an den Jungen heran und sagte ihm, er solle bis zum Abend einen bestimmten Bargeldbetrag zu ihm bringen, oder er werde ihn zusammenschlagen. Anschließend entfernte sich der Heranwachsende in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte ist circa 16 oder 17 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat kurze, lockige, schwarze Haare, trägt einen Oberlippenbart und war zum Tatzeitpunkt mit einer weißen Stoffjacke, einer blauen Jeanshose, blauen Schuhen und einer Umhängetasche der Marke Louis Vuitton bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell