Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

In Abwesenheit des Mieters verschafften sich am Sonntag, 30. Mai, zwischen 10 und 14.30 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rheydter Straße in Dahl. Schränke und Schubladen wurden augenscheinlich durchwühlt. Nach erster Durchsicht wurde Schmuck und eine Münzsammlung entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell