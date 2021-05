Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist zeigt sich 19-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitag, 28.5.2021, gegen 16:00 Uhr, in Mönchengladbach-Rheindahlen einer 19-jährigen Frau als Exhibitionist gezeigt.

Die junge Frau war mit ihrem Hund spazieren, als sie auf einem Feldweg zwischen der Viehstraße und Genhülsen einem auf dem Weg stehendem Mann mit Fahrrad begegnet sei. Im Vorbeigehen habe er sich ihr gegenüber in schamverletztender Weise gezeigt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Dabei habe er sie angeschaut und gelacht. Als sie ihn passiert hatte, sei er in Richtung Genhülsen davongefahren.

Er wird wie folgt beschrieben: 30-45 Jahre alter Mann, zwischen 1,75-1,85 m groß, schlanke Figur, schmales Gesicht, Dreitagebart . Bekleidung: dunkles T-Shirt lange Hose, Weste bzw. einen Brustgurt für eine Action-Kamera in orange, dunkles, sportliches Herrenfahrrad. Herrenrad.

Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer kann Hinweise zur Aufklärung dieser Tat geben? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: 02161/29-0 (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell