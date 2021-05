Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, erhielt die Polizei Mönchengladbach Kenntnis von einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Bettrather Straße. Bislang unbekannte Täter waren demnach in ein Mehrfamilienhaus und dort in eine Wohnung gelangt. Hier durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unter Mitnahme von Schmuck.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell