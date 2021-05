Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Mittag, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der Rheindahlener Straße in Wickrath zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der betroffene Radfahrer befuhr die Rheindahlner Straße in Richtung des Wickrather Bahnhofs. In Höhe der Sandstraße riss die Kette des Rades und der Fahrer stützte über seinen Fahrradlenker. Hierbei zog er sich Verletzungen am Kopf zu, welche einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus erforderlich machen. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

