Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Außenspiegel an Smart abgetreten

Koblenz (ots)

Am 01.03.2021 gegen 17:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, der in Höhe der Kurfürstenstraße 92 geparkt war. Ein männlicher unbekannter Täter schlug hierbei den rechten Außenspiegel des PKW ab, triumphierte damit, steckte ihn ein und verließ den Tatort in Richtung Evangelischer Stift. Dies konnte durch die Geschädigte aus ihrer Wohnung heraus beobachtet werden. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Jüngeres Alter - Ca. 175-180 cm groß - Kurze beige Jacke - Jeans - Basecap

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell