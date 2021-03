Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Seitenscheibe im Rauental eingeschlagen

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 28.02.2021 wurde in Koblenz zwischen 11.00 Uhr und 18.15 Uhr an einem Toyota Auris die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Der Pkw war in einer Parkbucht in Höhe des Anwesens Blücherstraße 24 geparkt. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell