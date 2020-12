Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Autofahrer berauscht und renitent

DuisburgDuisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (19. Dezember, 17:50 Uhr) ist ein 22 Jahre alter Autofahrer verbotener Weise von der Wanheimer Straße in die Fröbelstraße abgebogen. Dabei beobachteten ihn Polizisten, die den Mann stoppten. Bei der Kontrolle stieg den Beamten Marihuanageruch in die Nase. Der Opel-Fahrer nahm Reißaus - erfolglos! Die Uniformierten holten ihn an einem Supermarkt an der Wörthstraße ein. Er schlug und trat nach den Polizisten. Nach dem Widerstand ging es für ihn mit angelegten Handschellen zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt zur Wache. Anschließend durfte er wieder gehen. Im Gepäck eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Widerstands.

