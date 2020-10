Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Einsatz für die Feuerwehr Borgentreich. Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Keine Personen eingeklemmt.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Borgentreich (ots)

Einsatz am 04.10.2020 um 20:47 Uhr in Bühne L838 Fahrtrichtung Haarbrück. Am späten Sonntagabend wurden die Kräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste nach Bühne auf die L838 zu einem schweren Alleinunfall gerufen. Gemeldet waren eine Eingeklemmte Person und zwei weitere verletzte Personen. Bei Eintreffen der Rettungsmittel stellte sich heraus, dass keine Person eingeklemmt war. Es wurde eine Erstversorgung aller drei schwerverletzten Personen durchgeführt. Diese wurden dann von den eintreffenden Rettungsmitteln weiterversorgt. Die Feuerwehr unterstütze somit weiter den Rettungsdienst bei der Medizinischen Versorgung der Patienten. Anschließend wurde die Einsatzstelle für die Polizei zur Unfallaufnahme weiter ausgeleuchtet. Die insgesamt 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten um ca. 00:15 abrücken. Im Einsatz waren: LZ Borgentreich/LG Bühne/2 RTW aus dem Kreis Höxter/1 NEF aus dem Kreis Höxter/RTW und NEF aus dem Landkreis Kassel Polizei Kreis Höxter

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

Pressestelle

Elmar Nolte

Telefon: 01732107823

E-Mail: presse@ffw-borgentreich.de

http://feuerwehr-borgentreich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Borgentreich, übermittelt durch news aktuell