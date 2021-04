Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 30. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wendessen: Unfall im Begegnungsverkehr

Donnerstag, 29.04.2021, gegen 05:05 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 79, zwischen Groß Denkte und Wendessen, Ortseingang Wendessen, im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Kollision eines Transporters und eines Autos. Durch den Unfall wurde die 56-jährige Fahrerin des Autos leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell