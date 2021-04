Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 29. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Einbruch in einen Verbrauchermarkt

Dienstag, 27.04.2021, bis Mittwoch, 28.04.2021

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen unbekannte Täter über das Dach in einen Verbrauchermarkt in Cremlingen, Im Moorbusche, ein. Von hier aus gelangten der oder die Täter in den Büroraum des Marktes. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, hoher Sachschaden

Mittwoch, 28.04.2021, gegen 10.00 Uhr

Am Mittwochvormittag kam ein 79-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto auf der Neuen Straße in Schöppenstedt nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen zwei ordnungsgemäß parkende PKW. Durch die Kollision wurden alle drei beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 15000 Euro geschätzt.

