Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl in Modegeschäft

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt;]

Am Samstag den 31.10.2020, gegen 11.20 Uhr, kam es in einem Modegeschäft in der Hauptstraße in Neustadt zu einem Ladendiebstahl.

Wie im Nachhinein bekannt wurde, entwendete eine 67-jährige Kundin eine Jacke im niedrigen dreistelligen Bereich. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Vorfall und meldete dies ihrer Filialleiterin. Diese wiederum identifizierte die Ladendiebin und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei

Gegen die Frau wird nun ein Strafverfahren eingeleitet

