Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brandmeldealarm durch Schleifstaub

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Eisenbach;]

Am Freitag den 30.10.2020, gegen 09.45 Uhr wurden die Feuerwehren Eisenbach und Oberbränd, sowie die Polizei aus Neustadt zu einem Brandmeldealarm einer Firma in der Hauptstraße in Eisenbach gerufen.

Das Feuer, welches durch die Ansammlung von Schleifstaub verursacht wurde, konnte schnell durch die örtlichen Feuerwehren gelöscht werden, sodass nur geringer Sachschaden entstand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

E.U. 07651-93360

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell