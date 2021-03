Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche in Wilden -#polsiwi

Wilnsdorf-Wilden (ots)

In der Nacht von Montag (08.03.2021, 20:00 Uhr) auf Dienstag (09.03.2021, 07:00 Uhr) ist es in Wilden nach bisherigen Erkenntnissen zu zwei Einbrüchen gekommen. Unbekannte Täter drangen in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Freier Grunder Straße ein, indem ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes gewaltsam geöffnet wurde. Die Diebe entwendeten Tabakwaren, Süßigkeiten und Getränke. Ein weiterer Einbruch ereignete sich bei einer Logistikfirma an der Freier Grunder Straße. Auch hier gelangten der oder die Täter über ein Fenster in das Gebäudeinnere. Die Eindringlinge durchsuchten mehrere Büroräume und öffneten alle Schubläden und Schranktüren. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

