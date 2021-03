Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Autohaus -#polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 05.03.2021, 19:00 Uhr, - Montag, 08.03.2021, 08:00 Uhr) suchten unbekannte Täter ein Autohaus an der Frankfurter Straße auf. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Seitentür und gelangten so in die Räumlichkeiten des Betriebs. Dort hebelten die Eindringlinge einen Rollcontainer auf und entwendeten die dort verstaute Trinkgeldkasse mit einem kleineren Bargeldbetrag. Darüber hinaus fehlt ein Router. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

