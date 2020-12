Polizei Hamburg

POL-HH: 201230-3. Erreichbarkeit der Polizeipressestelle über den Jahreswechsel

HamburgHamburg (ots)

Zeit: 31.12.2020/01.01.2021

Die Polizeipressestelle ist am Neujahrstag besetzt und in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr für Presseauskünfte und insbesondere auch eine Bilanzierung der Silvesternacht erreichbar. Es besteht an diesem Tag auch die Möglichkeit, O-Töne einzuholen.

Außerhalb dieser Geschäftszeit können Presseauskünfte zur Alltagslage über das Lagezentrum der Polizei Hamburg eingeholt werden.

Abb.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell