Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Leichtverletzter Rollerfahrer

Trulben (ots)

Am 28.05.2021, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 16jährige mit ihrem Kleinkraftradroller der Marke Peugeot die abschüssige und kurvige K 4 von Kröppen in Fahrtrichtung Trulben. In einer scharfen Rechtskurve, kurz vor dem Ortseingang Trulben, kippte die Fahranfängerin auf Grund Unsicherheit nach rechts, rutschte auf der rechten Fahrzeugseite über die Fahrbahn und kam in der Mitte der Straße zum Liegen. Die Jugendliche erlitt dadurch leichte Verletzungen. Am Roller entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. I pips

