Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Leichtverletzter Motorradfahrer

Clausen (ots)

Am 28.05.2021, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 17jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM die L482 von Rodalben in Fahrtrichtung Clausen. Auf der geraden Fahrtstrecke kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.600 Euro. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell