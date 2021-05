Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 27.5.2021, zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in der Lützelstraße ein geparkter grauer BMW beschädigt. Der Schaden befindet sich an der Fahrertür. Das schädigende Fahrzeug könnte evtl weiß lackiert sein. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell