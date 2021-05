Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jugendliche "Ausreißer"

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.05.2021, 22:00 Uhr - 27.05.2021, 00:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Herzogplatz SV: Im Rahmen der Streife fielen den Beamten zwei 13-jährige Kinder (Junge und Mädchen) auf, die sich zu später Stunde an der Fischtreppe am Schwarzbach aufhielten. Sie gaben an, die Nacht über in der Stadt verbringen zu wollen, wovon ihre Eltern nichts wüssten. Die Kinder wurden den Erziehungsberechtigten in Zweibrücken und Hornbach überstellt. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell