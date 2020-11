Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbruch in ehemalige Shishabar

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Montagmittag wurde durch die Besitzerin einer ehemaligen Shishabar in der Graf-Douglas-Straße in Bretten festgestellt, dass dort in den vergangenen Tagen eingebrochen wurde.

Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstüre mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Ob die Einbrecher etwas entwendeten ist noch unklar. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Bretten bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07252/50460.

David Bortolin, Pressestelle

