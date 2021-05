Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mofa-Diebstahl

Zweibrücken (ots)

Es kam am 27.5.2021, im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr, zum Diebstahl eines geparkten Mofas der Marke Aprilia, Farbe schwarz-gelb. Dieses war in der Schwalbenstraße geparkt. Schadenshöhe ca. 600 Euro. Hinweise zum Verbleib des Mofas bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken. |pizw

