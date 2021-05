Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Kirche in der Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte sind zwischen Montagabend, 10. Mai 2021, und Dienstagmorgen, 11. Mai 2021, in eine Kirche an der Stolzestraße eingebrochen. Der Hausmeister der Kirche hatte den Einbruch gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen bemerkt und daraufhin die Polizei gerufen, nachdem er die Kirche am Vorabend gegen 21 Uhr verlassen hatte. Die Innenräume der Kirche wurden im Tatzeitraum durchwühlt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gelsenkirchen bittet Zeugen, die etwas Auffälliges im Tatzeitraum beobachtet haben, sich telefonisch unter 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell