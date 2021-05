Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt Randalierer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat einen 27-Jährigen ins Gewahrsam gebracht, nachdem dieser in Schalke wiederholt randaliert hatte. Bereits gegen 13.15 Uhr wurden die Beamten am Montag, 10. Mai 2021, zur Gewerkenstraße gerufen. Ein Mann warf dort laut Zeugenaussagen mit Flaschen um sich. Da kein Schaden entstanden war, erteilten die Einsatzkräfte dem 27-Jährigen einen Platzverweis. Gegen 14.50 Uhr wurden sie dann ein weiteres Mal zur selben Adresse gerufen. Dieses Mal versuchte der Gelsenkirchener in Höhe des Schalker Markts eine Haltestelle zu entglasen. Zur Verhinderung von Straftaten wurde der 27-Jährige schließlich mit ins Gewahrsam genommen.

