Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Autohaus

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain - In der Nacht auf Freitag (25.09.) brachen Unbekannte in ein Autohaus in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten einen Container auf, der im Hinterhof der Tankstelle abgestellt war und stahlen mehrere Reifensätze im Wert von circa 10.000 Euro. Wer am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

