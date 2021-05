Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt mutmaßliche Fahrraddiebe

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen, 9. Mai 2021, zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Bismarck erwischt. Um 2.52 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ein 49-jähriger Anwohner in der Jakobstraße war zuvor durch Lärm vor der Haustür wach geworden und hatte zwei Personen gesehen. Ein 31-jähriger Gelsenkirchener machte sich am Fahrrad eines Nachbarn zu schaffen, während eine 39-Jährige "Schmiere stand".

Plötzlich ließ der Mann von dem Fahrrad ab und fuhr mit einem anderen Rad weg, die Frau ging ins Haus. Die eingesetzten Beamten konnten den 31-Jährigen an der Bismarckstraße Ecke Consolstraße stoppen. Da der Gelsenkirchener weder Angaben zur Herkunft seines Fahrrads noch zu einem mitgeführten spitzen Gegenstand machen konnte und darüber hinaus laut eigenen Angaben Drogen genommen hatte, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam.

Die 39-Jährige konnten von den Einsatzkräften im Mehrfamilienhaus an der Jakobstraße angetroffen werden. Ihrer vorläufigen Festnahme widersetzte sie sich, indem sie einer Beamtin in den Bauch trat und flüchtete. Im Gartenbereich eines Hauses an der Oswaldstraße konnte sie schließlich durch weitere Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

