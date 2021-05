Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafverfahren und Gewahrsam nach Verkehrsdelikt in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsdelikt haben Polizeibeamte am Montag, 10. Mai 2021, zwei Männer in Hassel in Gewahrsam genommen. Eine Zeugin verständigte um 19.02 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei alkoholisierte Männer auf einem Tankstellengelände an der Polsumer Straße in einen Wagen gestiegen und weggefahren waren. Den eingesetzten Polizeibeamten fielen im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen ein 46-jähriger Dorstener und ein 45-jähriger Gelsenkirchener auf, die sich vor einem Haus an der Polsumer Straße lautstark stritten und schließlich körperlich aneinander gerieten. Die Beamten trennten die beiden Männer voneinander. Der gesuchte Wagen war in unmittelbarer Nähe des Hauses geparkt und auf den Dorstener zugelassen. Die zwei Männer waren alkoholisiert und reagierten aggressiv auf die Polizisten. Der 46-Jährige schrie lautstark und drohte den Beamten mit erhobenen Armen. Als ihn die Polizisten ergriffen, wehrte er sich, so dass der Dorstener mit einem Beamten zu Boden ging. Hier gelang es dem Polizisten, den 46-Jährigen zu fixieren. Der Dorstener beleidigte die Beamten und versuchte, sie zu treten. Der Gelsenkirchener solidarisierte sich mit dem Dorstener. Hinzugezogene Unterstützungskräfte nahmen den aggressiven Mann in Gewahrsam. Der 46-Jährige wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Bei der Dursuchung des Dorsteners fanden Polizeibeamte Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Der Wagen des Dorsteners wurde ebenfalls sichergestellt und abgeschleppt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des Dorsteners im Gewahrsam verlief positiv, ein Arzt entnahm ihm Blutproben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

