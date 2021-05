Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (Lö)

Am Freitag, den 21.05.2021, gegen 17:10 Uhr, kam es in der Elsa-Brandström-Straße, in Bad Salzdetfurth, zu einem Verkehrsunfall. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie eine silberner Audi Limousine, mit "Hannover"-Kennzeichen", beim Vorbeifahren gegen einen, in Höhe der Hausnummer 26, geparkten Pkw, gestoßen war. Hierbei wurde der geparkte Pkw Audi, einer 36-jährigen Bad Salzdetfurtherin, im vorderen linken Fahrzeugbereich beschädigt. Der Schaden am geparkten Audi wird auf ca. 1.000,- Euro beziffert. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der silberne Audi, in Richtung Martin-Luther-Straße, vom Unfallort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Audi bzw. dem verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell