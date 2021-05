Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Großhandelsbetrieb

Hildesheim (bli) - Ein bislang unbekannter Täter versucht im Zeitraum von Samstag, 22.05.2021, ca. 10.00 Uhr, bis Sonntag, 23.05.2021, ca. 10.45 Uhr, durch Einwerfen einer großflächigen Glasscheibe mit Gullydeckel in das Gebäude eines Grosshandelbetriebs in der Hildesheimer Straße zu gelangen. Die Glasscheibe wird im größeren Ausmaß beschädigt, es wird jedoch aus dem Gebäudeinneren nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

