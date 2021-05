Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Holler Kirche - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Im Zeitraum vom 21.05.2021, gegen 19:00 Uhr, bis zum 22.05.2021, gegen 11:30 Uhr, ist es in der Straße Kirchplatz in 31188 Holle an der dortigen St. Martins-Kirche zu einer Sachbeschädigung gekommen.

Bislang unbekannte Täter warfen hier augenscheinlich von außen einen Stein gegen ein Fenster. Ein Buntglaselement wurde dadurch gänzlich zerstört. Das Glaselement muss nun durch ein spezialisiertes Unternehmen sonderangefertigt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt ca. 1000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

