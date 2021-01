Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche beschädigen geparkte Autos - ein Tatverdächtiger festgenommen - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Bammental beschädigten am Freitagmorgen mehrere Jugendliche geparkte Autos. Ein Zeuge teilte kurz vor sechs Uhr mit, dass er gerade drei Jugendliche beobachtet habe, die gerade durch die Ringstraße liefen und dabei an geparkten Autos die Spiegel abgetreten hätten. Er verfolgte die Täter noch bis zum Eintreffen einer Polizeistreife. Als die Beamten eingetroffen waren, kamen gerade zwei Personen aus der Ringstraße in die Hauptstraße gelaufen. Beim Erblicken der Polizisten machten sie auf dem Absatz kehrt und rannten zurück. Ein 22-Jähriger versuchte, sich unter einem Auto zu verstecken, konnte aber von den Beamten ausgemacht und festgenommen werden. Der zweiten Person gelang die Flucht. Er konnte auch im Rahmen einer sofortigen Fahndung nicht mehr aufgefunden werden.

Der 22-Jährige wurde zum Polizeirevier Neckargemünd gebracht, wo ein Alkoholtest einen Wert von fast 1,2 Promille ergab. Nach Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Ermittlungen nach dem weiteren Täter dauern an.

Bei einer Überprüfung der Ringstraße konnten zwei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Inwiefern die Täter weitere Fahrzeuge beschädigte haben, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können sowie weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.:06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim