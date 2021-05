Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Diebstahl von Verkehrszeichen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt am Freitag, 21.05.2021, zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr, den Spandauer Weg in Fahrtrichtung St.-Georg-Straße und beabsichtigt mit seinem Kfz nach links in die Straße "In der Schratwanne" abzubiegen. Hierbei fährt er aus unbekannter Ursache über die dortige Verkehrsinsel und beschädigt einen Metallrohrpfosten mit dem Straßennamenschild und dem Verkehrszeichen "Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts".

Anschließend entfernt sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer vom Unfallort, ohne Feststellungen zu seiner Person und seinem Fahrzeug zu ermöglichen. Der Sachschaden an den Verkehrszeichen wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Der zwischenzeitlich wieder aufgerichtete Metallrohrpfosten mit samt den Verkehrszeichen wird in dem Zeitraum nach abgeschlossener Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 05.00 Uhr durch bislang unbekannte Täter offensichtlich gewaltsam aus der Verankerung gerissen und entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Telefonnummer: 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

