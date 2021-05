Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei veröffentlicht Sicherheitsbericht für das Jahr 2020

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hildesheim (ots)

(jpm) Wie bereits in den Jahren zuvor, gibt die Polizeidirektion Göttingen mit der Veröffentlichung des Sicherheitsberichtes 2020 erneut einen tiefen Einblick in ihre vielfältige Arbeit im vergangenen Jahr. Ein zentrales Thema war auch hierbei die Corona-Pandemie.

Die wesentlichen Inhalte des Sicherheitsberichts sowie Zitate der Polizeipräsidentin, Frau Gwendolin von der Osten, gibt die Pressemitteilung der Polizeidirektion Göttingen wider, die unter dem Link

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/4921075

abrufbar ist.

Die Arbeit der Polizeiinspektion Hildesheim, die als eine von insgesamt fünf Inspektionen der Polizeidirektion Göttingen angehört, findet in dem Bericht besondere Berücksichtigung. Um die Arbeit der Polizei transparent zu machen, wird neben der Vorstellung der einzelnen Dienststellen und Dienstzweige, u.a. über die Kriminalitätsentwicklung, das Verkehrsunfallgeschehen sowie die Präventionsarbeit informiert. Darüber hinaus gewähren Spezialisten Einblicke in ihre jeweiligen Tätigkeiten.

In den vergangenen beiden Wochen wurde der Sicherheitsbericht an Vertreter der Kommunalpolitik, an Landtags- und Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis Hildesheim sowie an die Presse übersandt bzw. übergeben.

Auch alle Bürgerinnen und Bürgern haben die Möglichkeit, sich über die Arbeit der Polizei im Jahr 2020 zu informieren: Der Sicherheitsbericht ist unter dem Link https://fcld.ly/sb2020 auf der Homepage der Polizeidirektion Göttingen zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell