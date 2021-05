Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Einbruch in eine Lagerhalle in der Gerberstraße in Elze, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Im Tatzeitraum, Mo. 17.05.2021, 19:00 Uhr, bis Freitag, 21.05.2021, 08:30 Uhr, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle an der Gerberstraße 27 in Elze verschafft. Die Halle befindet sich auf einer alten Industriebrache in der Nähe des Bahnhofs. Ein Verantwortlicher der Firma Kattge GmbH hatte am Vormittag die Polizei Elze verständigt, die die Ermittlungen in dieser Sache aufnahm. Am vergangen Wochenende war diese Halle schon einmal aufgebrochen worden. Die aktuelle Schadenshöhe steht derzeitig noch nicht fest. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Elze unter der T. 05068-93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell