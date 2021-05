Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrollen des Fahrradverkehrs

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) "Radfahrende im Straßenverkehr" ist auch im Jahr 2021 ein Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Niedersachsen. Vor diesem Hintergrund führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim am 20.05.2021 Kontrollen des Radverkehrs im Stadtgebiet durch.

Zwischen 06:30 Uhr und 13:00 Uhr überprüften die Einsatzkräfte an fünf zuvor festgelegten Örtlichkeiten sowie im Rahmen mobiler Kontrollen insgesamt 227 Radfahrerinnen und -fahrer.

Im Fokus standen an diesem Tag jedoch nicht nur Radfahrende. Auch Autofahrerinnen und -fahrer, die den Radverkehr durch ihr Verhalten behinderten oder gar gefährdeten, wurden Kontrollen unterzogen. So mussten z.B. in der Bahnhofsallee einige Kfz-Führerinnen und -Führer verwarnt werden, die sich, trotz der im Nahbereich anwesenden Polizei, auf die dortigen Radfahrstreifen stellten.

In der Gartenstraße, die als sogenannte Fahrradstraße ausgewiesen ist, wurden mehrere Autofahrer überprüft, ob sie diese berechtigt nutzten, da das Befahren mit Kraftfahrzeugen nur Anliegern vorbehalten ist.

Darüber hinaus wurden die Kontrollen von Mitarbeitern des Präventionsteams begleitet. Den Beamten ging es hierbei u.a. darum, die Radfahrenden für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und sie bezüglich einer verkehrssicheren Ausstattung ihrer Räder zu beraten.

Die Kontrollkräfte registrierten an diesem Vormittag 63 Verstöße. Der Großteil der Fahrradfahrenden führte ein verkehrssicheres Zweirad. Viele trugen vorbildlich einen Helm und/oder reflektierende Kleidung. Insgesamt wurden die Kontrollen durch die Bürgerinnen und Bürger positiv angenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell