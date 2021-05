Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Einbruch in die Grundschule Banteln, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Unbekannte Täter haben sich von Mittwoch, den 19.05.2021, auf Donnerstag, den 20.05.2021 gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude der Grundschule Banteln in der Berliner Straße verschafft. Die Schulleitung verständigte am Donnerstag Morgen gegen 09:00 Uhr die Polizei Elze, die zusammen mit der Kriminaltechnik den Tatort vor Ort aufnahm. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe aus dem Bereich des Sekretariates. Eine konkrete Schadenshöhe steht derzeitig deshalb noch nicht fest. Da sich die Grundschule in einem reinen Wohngebiet des Gronauer Ortsteils Banteln befindet, erhofft sich die Polizei Elze, dass eventuell Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen haben. Diese werden gebeten sich beim PK Elze unter der T. 05068-93030 oder der PST Gronau unter T. 05182-923370 zu melden.

