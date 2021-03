Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Farbschmierereien auf Fassade eines Friseursalons

Erkelenz (ots)

Unbekannte beschädigten am 3. März (Mittwoch), in der Zeit von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, den Eingangsbereich eines Friseursalons in der Erkelenzer Innenstadt. Sie schmierten ein Graffiti in schwarzer Farbe an die Wand neben der Eingangstür. Das Kriminalkommissariat Ost der Polizei Heinsberg bittet um Hinweise zum Tatgeschehen unter der Telefonnummer 02452 920 0.

