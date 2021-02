Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Stop! - Polizei"

Sankt Julian (ots)

Sein Führerschein ist am Donnerstagmorgen bei einem 54-jährigen Autofahrer anlässlich einer Polizeikontrolle sichergestellt worden. Der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmungen der Beamten: über zwei Promille zeigte das Gerät an. Auf der Polizeidienststelle in Lauterecken wurde die notwendige Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wird vorab informiert. Die Strafanzeige wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt. |pilek-AH

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell