Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann entblößt sich auf Parkplatz

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (4. März), gegen 10.40 Uhr, hielt sich ein unbekannter Mann auf dem Parkplatz an der Westpromenade auf. Als sich ihm eine Frau näherte, ging er auf sie zu und hatte dabei seine Hose geöffnet. Da er so der Frau sein Geschlechtsteil zeigte, entfernte sie sich von ihm und informierte die Polizei. Diese suchte nach dem unbekannten Mann, jedoch ohne Erfolg. Er wird beschrieben als zirka 20 bis 25 Jahre alt, sehr schlank, dunkle, kurze Haare. Während der Tat war er mit einer blauen Steppjacke mit Kapuze sowie rundem Logo auf dem Ärmel und einer blauen Jeans bekleidet. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder kennen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell