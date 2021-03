Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Radfahrer entfernt sich vom Unfallort

Wassenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 2. März (Dienstag), gegen 7.45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Wassenberg mit seinem Pkw die Straße Am Buir und wollte auf die Graf-Gerhard-Straße einbiegen. Von links aus Richtung Heinsberger Straße kommend, in Richtung Kirchstraße befuhr ein unbekannter Jugendlicher mit seinem Mountainbike den rechten Gehweg der Graf-Gerhard-Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß während der Pkw-Fahrer sich in den Einmündungsbereich hineintastete. Der unbekannte Radfahrer stieß gegen die linke vordere Fahrzeugecke, hob vom Fahrrad ab und fiel über die Motorhaube auf die andere Seite des Pkw. Der 23-jährige Wassenberger kümmerte sich sofort um den Gestürzten. Dieser gab an, dass er sich nur leicht am Knie verletzt habe. Als der Pkw-Fahrer die Polizei hinzurufen wollte, sagte der Radfahrer, dass das nicht nötig sei und stieg wieder auf sein Fahrrad. Er entfernte sich in die ursprüngliche Richtung, aus der er gekommen war und bog in die Straße Patersgraben ein. Der Pkw-Fahrer hatte dem Radfahrer zuvor noch seinen Namen und die Telefonnummer gegeben. Er kann ihn wie folgt beschreiben: etwa 14 bis 16 Jahre alt, mittellange lockige Haare und dunkle Kleidung. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Mountainbike mit Batteriebeleuchtung. Der 23-Jährige suchte im Anschluss eine Polizeiwache auf.

Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht jetzt zur Klärung des Geschehens insbesondere nach dem jugendlichen Radfahrer oder Personen, die ihn kennen oder weitere Angaben zum Unfall oder dem Radfahrer machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

