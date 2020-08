Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin flüchtet nach Unfall

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Karlsruher Innenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin. Hierbei kam die Radlerin zu Sturz, flüchtete aber anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die unbekannte Zweiradfahrerin kurz nach 12 Uhr den Radweg der Karlstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Mathystraße befuhr sie dann die dortige Fußgängerfurt, obwohl die Fußgängerampel Rotlicht zeigte.

Die 37-jährige Fahrerin eines VWs wartete zu diesem Zeitpunkt vor der roten Ampel in der Mathystraße in Fahrtrichtung Osten. Als für sie die Ampelanlage auf Grünlicht wechselte, fuhr sie an und kollidierte in der Folge mit der querenden Radfahrerin. Die Zweiradfahrerin stürzte durch die Kollision zu Boden. Offensichtlich blieb sie hierbei unverletzt, denn sie flüchtete anschließend von der Unfallstelle und hinterließ am VW einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die flüchtige Radfahrerin wird auf Mitte 30 und knapp 170 cm groß geschätzt. Sie hatte lockige, helle Haare und trug einen schwarzen Jogginganzug, eine schwarze Schildkappe, eine Sonnenbrille. Zudem hatte sie ein Piercing in der Nase. Ihr Fahrrad war weiß oder silbern.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf die flüchtige Radfahrerin geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

