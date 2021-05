Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht vor der Grundschule in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Asternstraße(fm)

Ein brauner Kombi, Renault Megane, parkte am 19.05.21, ab 10:20 Uhr, auf dem Parkplatz an der Grundschule Nordstemmen, Asternstraße. Der 26-jährige Halter aus Elze wollte den Kombi um 16:30 Uhr wieder nutzen und stellte einen Verkehrsunfallschaden am hinteren linken Stoßfänger des Kombis fest. Vermutlich ist ein anderes Kraftfahrzeug beim Ausparken gegen die hintere Ecke gestoßen und hat den Schaden verursacht. Danach muss der Verursacher ganz einfach weggefahren sein. Den Schaden von ca. 500 Euro zeigte der Elzer bei der Polizei in Nordstemmen an. Die ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation in Nordstemmen, Tel. 05069-806200 oder die Polizei in Sarstedt, Tel. 05066-9850 entgegen.

