Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Landau-Godramstein (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 13.01.2021, versuchten in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr Unbekannte in eine Bäckerei in der Kirchgasse in Landau Godramstein einzubrechen. Nachdem Anwohner auf Geräusche aufmerksam wurden, bemerkten diese eine dunkel gekleidete Person, welche sich an der Tür der Bäckerei zu schaffen machte. Als diese die Zeugen bemerkte, rannte sie davon. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de.

