Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter geben sich als Mitarbeiter einer Baugesellschaft aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 19.05.2021 erschienen zwei Unbekannte an einer Haustür eines Seniors in der Bahrfeldtstraße in Hildesheim und gaben an, im Auftrag der Baugesellschaft Überprüfungen in der Wohnung des Mannes durchführen zu müssen. Während der angeblichen Testung der Wasserleitungen entwendeten die Täter Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen die vermeintlichen Mitarbeiter einer Baugesellschaft gegen 10:30 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus, wo sich der Senior gerade aufhielt. Sie teilten dem Anwohner, nachdem sie sich vorgestellt haben, mit, dass sie die Wasserleitungen überprüfen müssen. Daraufhin gingen sie zusammen mit dem Senior in dessen Wohnung. In den Räumlichkeiten drehte der Mann nach Aufforderung die Wasserhähne in der Küche und im Bad auf und verweilte im Badezimmer. Nach einiger Zeit kam ein Täter zu ihm und gab an, dass ein Rohr gewechselt werden muss. Die Kosten für den Aufwand zahlte der Senior jedoch nicht und die angeblichen Mitarbeiter verließen die Wohnung. Erst dann stellte der Senior den Diebstahl von Bargeld fest.

Die Unbekannten konnten von dem Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180cm groß

- normale Statur

- Alter: ca. 38 bis 40 Jahre alt

- Hochdeutsch gesprochen

- dunkel gekleidet

- keinen Mundnaseschutz getragen

- keine Handschuhe getragen

Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Tipps:

Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung.

Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und kontaktieren Sie die Firma.

Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie unter Druck gesetzt werden.

Rufen Sie die Polizei, wenn es zu einer Straftat gekommen ist.

