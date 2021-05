Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - eine Person leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mitrwoch gegen 11:30 an der Kreuzung Boschstraße / Gerhart-Hauptmann-Straße. Ein 78-Jähriger Nissan-Fahrer war in der Gerhart-Hauptmann-Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Boschstraße einen 35-Jährigen Mercedes-Fahrer übersah, welcher von rechts kam und Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei der 35-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt rund 7.000 Euro.

