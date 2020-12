Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Sindelfingen: Zeugen gesucht nach Nötigung im Straßenverkehr

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Fall von Nötigung im Straßenverkehr, der sich am Sonntag gegen 17:05 Uhr auf der A 81 Singen-Stuttgart im Bereich der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost ereignet hat. Die 33-jährige Fahrerin eines VW war ihren Angaben zufolge in Richtung Stuttgart unterwegs. Der Fahrer eines mit drei Personen besetzten, weißen Citroen-Kleinbusses mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) wäre zunächst sehr dicht aufgefahren, habe mehrfach die Lichthupe benutzt und sie anschließend rechts überholt. Nach dem Wiedereinscheren habe er eine Vollbremsung durchgeführt und sie dadurch zum starken Abbremsen gezwungen. Auf der weiteren Fahrt in Richtung Stuttgart-Vaihingen habe er andere Verkehrsteilnehmer durch ähnliche Fahrweise genötigt. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell