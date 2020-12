Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: Einbruch in Lebensmittelmarkt; Sindelfingen: Betrunkene Frau leistet Widerstand

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Grafenau-Dätzingen: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Am Freitag, dem 25. Dezember, haben sich vermutlich mehrere Täter kurz vor Mitternacht über das Dach gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelmarkt in der Döffinger Straße in Grafenau-Dätzingen verschafft. Ob aus dem Markt Diebesgut entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Ein Zeuge erkannte vermutlich drei Männer, die mit mutmaßlichem Einbruchswerkzeug über den Parkplatz der angrenzenden Wiesengrundhalle davonrannten und möglicherweise mit einem roten Pkw flüchteten. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Betrunkene Frau leistet Widerstand

Mit einer aggressiven Frau hatten es Mitarbeitende des Rettungsdienstes und Polizeibeamte in der Nacht zum Montag zu tun. Die alkoholisierte 52-Jährige lag gegen 00:30 Uhr auf der Sommerhofenstraße und Zeugen verständigten den Rettungsdienst. Nachdem sich die Frau schon gegenüber den Sanitätern aggressiv zeigte, griff sie kurz darauf auch zwei Polizisten an und verletzte einen von ihnen leicht. gebracht werden. Die Einsatzkräfte mussten sich zudem Beleidigungen anhören. Mit einer Handschließe gefesselt wurde die 52-Jährige zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht, wo sie schließlich von einem Verwandten abgeholt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell