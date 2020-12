Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Einbruch in Wanderlokal; Freudental: Zigaretten und Bier gestohlen

Vaihingen an der Enz-Ensingen: Einbruch in Wanderlokal

Bislang unbekannte Täter trieben in der vergangenen Woche, zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Sonntag 07:00 Uhr, zwischen Ensingen und Horrheim ihr Unwesen. Linksseitig der Landesstraße 1106 machten sie sich auf dem "Eselsberg" im Bereich des Eselsburgwegs an einem Wanderlokal zu schaffen. Dort versuchten sie vermutlich zunächst die Tür zum Lokal aufzubrechen. Als dies misslang, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Im Anschluss entwendeten die Einbrecher mehrere Weinkisten und Leergut im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe. Zudem richteten sie einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0.

Freudental: Zigaretten und Bier gestohlen

Nach einem Einbruch, der am Montag gegen 03:00 Uhr in der Pforzheimer Straße in Freudental verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangte ein noch unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Tankstelle. Dort entwendete er Zigaretten sowie Bier und löste obendrein noch einen Alarm aus, worauf die Polizei verständigt wurde. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Täter mit seiner Beute bereits geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Wie hoch der Wert des Diebesguts ist, steht derzeit noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, in Verbindung zu setzen.

